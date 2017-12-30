鴻海賣夏普特別股 大賺658億

2017-12-30 00:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



鴻海昨（29）日董事會，決議將去年投資夏普取得的113.63萬股C類無表決權特別股，出售予由鴻海員工合夥籌組的新公司ES Platform LP，號召鴻海員工參與投資。 鴻海近期出售轉投資持股 圖／經濟日報提供 分享 facebook

鴻海希望藉此創造公司、員工與夏普之間的「三贏」，透過這次交易，鴻海可獲得高達2,524億日圓（約新台幣658.7億元）的處分利益入袋，換算每股獲利貢獻度高達3.8元。這筆交易入帳時間落在明年1月底，也碰上明年第1季組裝廠可能淡季更淡的狀況，獲利可望美化帳面。

鴻海近期營運壓力大，除了第3季毛利率降到九年來低點，業外更有匯兌損失，以及富智康11月發布獲利預警，全年將大虧新台幣120億元。今年底鴻海已陸續賣出聯發科持股、獲利3.5億元；賣掉日本光學廠奧林巴斯持股、獲利1.1億元，希望稍微彌補業外損失。

鴻海去年入主夏普時取得的C類無表決權特別股共113.63萬股，轉讓員工的交易總金額約3,525億日圓。鴻海發言人邢治平表示，ES Platform是正在籌組中的新公司，希望鼓勵員工認股，讓夏普成為鴻海集團與員工共同的中長期投資目標，吸引優秀人才留任，增強集團整體競爭力。

由於特別股並非具流通性之股份，鴻海依據第三方獨立單位出具之公正價值評鑑報告書，訂定價格為每特別股310,192日圓（一股夏普C類無表決權特別股得轉換為100股夏普普通股），換算成普通股為每股3,101日圓。

夏普昨天股價上漲20日圓、收3,870日圓，市價比鑑價高出769日圓。鴻海員工只要參與投資，就市價而言「買到賺到」，但特別股必須閉鎖到2018年8月後，經夏普本社同意才能轉換成具流通性的普通股，屆時可能面臨股價下跌的風險。

鴻海當初取得夏普特別股的原始取得成本僅88,000日圓，換算普通股等於每股僅880日圓，對照出售的鑑價3,101日圓，鴻海大賺3.5倍，推測可獲得處分利益高達2,524億日圓（約新台幣658.7億元）。

夏普昨天公告讓渡日預定為2018年元月30日，交易金額可望在2018年第1季入帳。