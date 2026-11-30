AI算力需求引爆光通訊設備商機，國內精密自動化設備雙雄高明鐵（4573）、東佑達接單暢旺，掛牌進度也加速推進，兩家公司均規劃明年第2季送件申請轉上櫃，可望一棒接一棒，壯大資本市場光通訊設備族群陣容。

受惠800G及1.6T高速光通訊耦光設備需求大增，高明鐵營運呈現爆發式成長，10月合併營收2.55億元，年增409.6%，再創歷史新高；累計前十月營收16.09億元，年增228.4%，已達去年全年的2.67倍。

東佑達11月27日召開股東臨時會，通過申請上櫃相關議案，並完成董事全面改選，原任董事長林宗德續任，同時成立審計委員會，為明年轉上櫃完成重要前置作業。