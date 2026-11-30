為促進與新創企業對談並發揮創櫃板平台功能，櫃買中心攜手勤業眾信聯合會計師事務所於近日舉辦中部地區新創小聚。這次活動邀請到中部工業製造與循環經濟企業多位企業負責人參與，涵蓋資源循環再生、橡塑膠及工業化學品貿易、電動工具製造，以及銅合金精密鑄造等多元領域；參與企業於會中分享核心價值與技術，並了解創櫃板輔導資源，現場交流熱絡，有效強化創新生態圈的凝聚力。

櫃買中心長期深耕中小微企業與新創培育，鼓勵企業以創櫃板為起點，穩健邁向興櫃及上櫃等資本市場，而創櫃板制度正是協助企業在品牌發展初期提升知名度與信任度的重要平台。此次交流活動中，櫃買中心代表深入介紹創櫃板制度、登錄流程與輔導資源內容，勤業眾信聯合會計師事務所專業團隊亦於會中分享如何提供會計及內部控制制度諮詢，以及協助企業成功銜接資本市場的寶貴經驗。

為協助更多新創企業邁向卓越，櫃買中心與勤業眾信輔導團隊將持續合作，引導企業建立財會內控制度並順利進入資本市場，致力將每一位「新創先鋒」培植為未來的「明日之星」。