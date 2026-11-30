弘塑轉投資的半導體設備加工廠名超（4548），受惠AI及先進封裝擴產浪潮，營運進入加速成長期，今年前三季稅後純益1.6億元，已賺贏去年全年還多三成，法人估，本季獲利可望續揚，全年可望同步增溫，未來營運看俏。

名超資本額僅4.42億元，但股東陣容堅強，半導體濕製程設備龍頭弘塑持股10.67%、高科技廠務工程大廠千附實業持股9.1%，兩大股東合計持股近兩成，半導體化學供應系統大廠矽科宏晟亦參與投資，形成橫跨設備、精密加工及廠務工程的產業結盟。

弘塑今（30）日將舉行法說會，除明年設備出貨及接單展望外，轉投資事業及供應鏈布局亦受市場關注。其中，名超今年上半年對弘塑銷貨達1.64億元，占營收37.45%，已逼近去年全年1.7億元，雙方合作效益加速顯現。

法人預估，弘塑今年設備出機量約220至240台，明年上看325台，訂單能見度延伸至2028年，隨客戶出貨規模擴大，名超精密零組件及設備模組業務可望受惠。

名超本月16日以每股88元參考價登錄興櫃，今年前十月營收7.69億元、年增39.5%，前三季自結毛利率42.67%，較去年全年提高3.39個百分點，每股純益（EPS）4.26元，營收與獲利率同步攀升。

展望後市，名超隨產業股東擴大供應鏈合作、自有產品放量及新增產能到位，獲利規模有望進一步放大。