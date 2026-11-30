為推動臺灣資本市場發展，落實主管機關打造「亞洲資產管理中心」及「亞洲創新籌資平台」政策目標，櫃買中心與臺灣證券交易所共同組成「資本市場服務團」，日前再度攜手資誠聯合會計師事務所舉辦「2026年資本市場多元籌資管道及掛牌優勢」。

本次活動邀請上櫃公司天能綠電及上市公司心誠鎂行動醫電分享企業進入資本市場的實務經驗，透過制度介紹、專業交流及成功案例分享，串聯專業資源與掛牌實務經驗，協助企業掌握成長新契機。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，上櫃公司營運表現仍相當亮眼，今年前三季累計營收達2.9兆元，年增32%；稅前淨利達4,915億元，年增124%。申請掛牌持續熱絡，去年申請上櫃44家，創近十年新高，今年截至11月25日，申請上櫃及登錄興櫃家數分別達41家及88家，均超越去年同期，櫃買中心更將迎來第900家上櫃公司，市場持續成長的背後，是櫃買中心長期深耕企業服務、陪伴企業成長的成果。

資誠審計服務營運長林永智表示，近年櫃買中心及證交所積極走入產業第一線，主動協助企業瞭解各市場板塊特色及優勢。企業邁向資本市場雖面臨諸多挑戰，卻有助於取得成長所需資金、引進策略股東、吸引優秀人才及拓展國際市場。資誠將持續發揮專業陪跑力量，協助企業選擇適合自身發展的資本市場，並陪伴企業穩健成長。

座談會並邀請天能綠電總經理唐亞聖分享企業上櫃歷程與經營心得，從實務角度說明進入資本市場對於企業籌資規劃、公司治理、品牌能見度及業務拓展的助益，提供與會企業寶貴的參考。

資本市場服務團與資誠專業團隊亦於會後與來自半導體、AI應用、先進製造、生技醫療、數位雲端及綠能環保等產業企業高階主管交流，獲得與會企業熱烈回響。