健策（3653）26日法說後，大和資本證券重申10,000元目標價及「買進」評等，仍為法人最高價，且給予高達73倍的本益比。大和資本認為，健策是全球繪圖處理器（GPU）/特殊應用IC（ASIC）專案散熱產品的領導供應商，將受惠於晶片熱設計功耗（TDP）持續攀升的趨勢。

大和指出，健策在法說會上正面看待公司的競爭優勢、產品藍圖及2027年展望。健策第3季營收季增 30.5%、年增 87.3%，符合大和及彭博資訊統計的市場共識預估；第3季淨利季增 24.7%、年增 113.2%，較大和預估及市場共識分別低 13.5%及 8.7%。

健策第3季毛利率為 50%，高於前一季的46.8%及一年前的39%，創歷史新高，略低於大和預估的51%，但高於市場共識的49.3%。毛利率擴張，主要來自產品組合改善，尤其是均熱片營收占比持續提升。

大和指出，健策預期，由於TDP持續上揚及翹曲風險增加，可拆卸蓋板均熱片在2027年的營收貢獻將愈來愈高，有助於防止封裝翹曲並提升散熱效率。就2027年的產品別前景來看，健策看好均熱片、液冷散熱模組連接器扣件（ILM）及插槽。其中，插槽業務將受惠於新增客戶而進一步成長。

大和指出，健策均熱片占第3季營收的79%。健策強調，均熱片屬於高度客製化產品，為健策的競爭優勢之一。目前最大客戶占健策總營收比重約 20-25%，有助於分散營收來源。

大和依據對健策未來一年（今年第4季到明年第3季）的預估每股稅後純益（EPS）計算，給出73倍的目標本益比，高於過去三年16-53倍的本益比區間。下檔風險則包括全球 AI 伺服器需求弱於預期、散熱規格升級速度慢於預期等。