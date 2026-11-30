農曆春節餐飲商機提前引爆，雲品（2748）旗下十處宴會及餐廳據點，明年除夕圍爐宴整體訂席率已突破85%，預估當晚服務人次將逾9,000人，其中高端餐飲銷售尤其強勁，米其林三星頤宮中餐廳每人要價逾1.8萬元的圍爐宴已全數售罄，將為明年第1季營運挹注成長動能。

雲品總經理丁原偉表示，圍爐市場提前升溫，不少消費者早在前一年就付訂金卡位，旗下各據點採取差異化經營策略，北部主攻頂級客群，中南部則結合特色場域、在地食材及價格優勢，擴大年節餐飲商機。

高端餐飲展現強勁消費力，連續九年榮獲米其林三星的頤宮中餐廳，除夕圍爐宴每人16,800元加一成服務費起，已全數完售；君品酒店私人包廂每桌含服務費76,780元，訂席率亦達75%，顯示頂級餐飲市場需求暢旺。

雲品今年更積極擴大客群，君品酒店首度推出西式半自助海陸盛宴，每人3,780元加一成服務費起；旗下茹曦酒店Sunny Buffet、芃卓及台中市役所除夕餐宴均已售罄，桃園皇家薇庭私人包廂也全數額滿。

雲品近年積極透過君品Collection擴張餐飲宴會版圖，今年再納入台北維多麗亞，持續擴大營運規模。隨全台據點增加、高端餐飲消費力道強勁，加上春節旺季效益，可望增添動能。