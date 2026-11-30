世紀鋼（9958）集團海外布局報捷，印尼巴淡島CIWE新廠昨（29）日舉行上梁典禮，預計明年第2季量產，搶攻建築鋼構、石油及天然氣、離岸風電三大商機，透過台印跨國產能分工，提升國際接單競爭力，為集團營運挹注新動能。

世紀集團董事長賴文祥表示，巴淡島新廠是集團海外布局的重要一步，看好當地地理位置、專用港口及產業基礎等優勢，未來將結合印尼製造條件與台灣工程技術，建立更具彈性與競爭力的跨國生產體系。

巴淡島新廠預計明年第1季取得廠房使用執照、第2季投入量產，目前正推進設備安裝、產線建置及工程驗收等作業。

賴文祥透露，新廠將鎖定三大業務，首先是深耕印尼建築鋼構市場，搶攻工業廠房及基礎建設商機；其次是拓展石油、天然氣及鑽油平台相關鋼構業務，擴大東南亞能源市場版圖。

第三是強化離岸風電產能布局，由印尼新廠負責加工，再運回台灣進行大型組裝與後續製造，提高生產效率。