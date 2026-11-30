匯僑設計（6754）接單告捷，在手訂單突破35億元，其中，科技廠辦及企業總部訂單年增近九成，成為營運新引擎，明年營運審慎樂觀。

匯僑設計看好明年四大商機，包括軌道經濟帶動新商場開發、AI及半導體廠辦與企業總部升級、頂級商辦都更及搬遷，以及國際酒店品牌進駐台灣，可望挹注接單及獲利動能。

匯僑設計表示，今年上半年部分大型專案處於設計及圖審階段，營收認列較緩，隨專案陸續進入施工階段，下半年營運明顯回溫。截至第3季底，匯僑設計今年新簽訂單達34.01億元，年增9.56億元，期末在手訂單年增約33%，近期又陸續取得明年動工的科技廠辦專案。

接單結構方面，國際精品及百貨商場仍為核心業務，但多元化布局效益逐步顯現，公共空間訂單年增56.8%，科技廠辦及企業總部訂單大幅成長，有助分散產業景氣波動風險。

匯僑設計採取大型專案與中小型案件並進策略，大型專案執行周期約12至18個月，提供中長期營運支撐，中小型案件約三至八個月，有助穩定各季營收及現金流。

因應產業缺工及原物料價格波動，匯僑設計透過桃園中壢及浙江嘉善兩大生產基地，提高木作及道具預製比例，並導入AI及智慧工地管理系統，強化成本控管。

此外，匯僑設計積極切入國際品牌全球道具供應鏈，拓展醫療健康及樂齡空間商機，近期已完成日本東京醫美診所專案，擴大海外營運版圖。