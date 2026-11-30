全球AI算力之戰從地面打到太空，協易機（4533）憑藉高精度、高剛性沖壓成型技術，已攻進SpaceX低軌衛星供應鏈，相關業務開始貢獻營收，下季將推出新一代半導體及航太級超高剛性沖床，搶攻百萬顆衛星量產商機。

美國聯邦通訊委員會（FCC）近日有條件核准SpaceX部署最多100萬顆衛星，打造太空資料中心網路。隨衛星部署規模呈倍數擴張，衛星製造將從過去航太級少量客製化，轉向汽車及消費性電子等級的大規模量產模式，掀起高階精密加工設備投資潮。

據悉，衛星製造技術門檻極高，並非一般沖床廠就能切入。業界指出，低軌衛星及太空資料中心所需的結構件、散熱模組及精密零組件，必須同時滿足超薄化、輕量化、高強度及高尺寸穩定度四大要求，尤其在高速量產過程中，仍須維持極為嚴苛的加工公差，傳統沖床難以勝任。

這正是協易機的競爭優勢所在。協易機主打高剛性、高精度板鍛沖床，透過伺服控制技術，精準調整滑塊速度、壓力曲線及下死點，有效控制材料成型過程中的變形與尺寸誤差，適用於高張力鋼板、鋁合金及超薄精密散熱片加工，兼具加工精度與生產速度兩大優勢。

協易機明年3月將推出的新一代超高剛性沖床，正是針對半導體、航太及衛星客戶的嚴苛加工需求所開發，藉由提高設備剛性及精密成型能力，進一步拉開與傳統沖床廠的技術差距，擴大高附加價值設備市場。

協易機目前航太客戶涵蓋波音及漢翔周邊供應鏈，低軌衛星則已打入SpaceX供應鏈體系。公司日前於法說會透露，現階段軌道衛星業務貢獻仍低，一旦衛星進入數十萬顆、百萬顆量產階段，高階沖壓設備需求可望大幅提升。

在太空商機逐步發酵之際，AI伺服器業務已率先帶動協易機獲利大躍進，今年前三季稅後純益0.68億元、年增871.4%，每股純益（EPS）0.41元，較去年全年倍增；前十月合併營收34.11億元、年增3.3%。

目前協易機部分高階訂單能見度已看到2027年底，第4季進入出貨旺季，營收可望優於第3季。展望明年，隨AI伺服器需求延續、新一代高階沖床上市及衛星業務拓展，高階設備出貨比重可望持續提升，帶動營收、獲利同步成長。