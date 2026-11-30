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合晶受惠半導體矽晶圓市況回春 今年有望績增雙位數
合晶（6182）受惠半導體矽晶圓市況逐步回春，營運增溫，公司持續擴產。法人看好，合晶本季營收有機會優於第3季，2026年業績有望較去年二位數成長。
合晶產品以重摻矽晶圓為主，前十月合併營收92.47億元，年增12.8%；前三季每股純益0.18元。
基於目前矽晶圓供需情形改善，法人提到，12吋矽晶圓明年有可能逐漸供不應求，合晶12吋產品有機會漲價。另外，合晶今年第2季已調漲6吋與部分客戶8吋矽晶圓報價，幅度約一成左右，據了解，也可能評估於明年進一步調漲。
針對報價議題，合晶表示，密切觀察整體市況發展，與客戶協商洽談。
產能方面，合晶桃園龍潭廠12吋矽晶圓月產能約4萬片，二林廠預計今年底12吋月產能將達1萬至2萬片左右，規劃明年中再擴增到10萬片。大陸廠區方面，鄭州廠一期12吋月產能4萬片，二期於今年底12吋月產能可能也達1萬片，明年中規劃擴至7.5萬片。
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