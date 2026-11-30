健策（3653）11月26日舉行法說後，大和資本證券重申10,000元目標價及「買進」評等，仍為法人最高價，且給予高達73倍的本益比。大和資本認為，健策是全球繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC）專案散熱產品的領導供應商，受惠於晶片熱設計功耗（TDP）持續攀升的趨勢。

2026-11-30 01:11