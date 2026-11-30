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宇峻今年EPS挑戰逾7元
台灣遊戲業年底盛會「2026 G-EIGHT 遊戲展」將於12月4日至6日登場，遊戲研發商宇峻（3546）積極參展搶商機，將於展覽期間發表新遊戲《三國群英傳：武魂》，與玩家現場互動交流，衝刺年底業績。
宇峻前三季營收15.12億元，年增56.1%；稅後純益3.16億元，較去年同期大增逾十倍，每股純益5.14元。法人看好，宇峻往年第4季表現突出，營收季增幅度約二至三成，今年應該也不例外，推估本季業績將再次攻頂，2026年每股純益有機會挑戰7元以上。
《三國群英傳：武魂》為宇峻旗下《三國群英傳》系列三國題材新作，是一款採用Unreal Engine 5開發的跨平台的3D對戰格鬥遊戲 ，並且將遊戲名稱從《三國群英傳：格鬥版》更名為《三國群英傳：武魂》。
宇峻表示，經過這段時間的開發與調整，該遊戲的第三次Steam DEMO測試將於12月4日至10日限時展開，且同步出展即將在台北花博舉辦的「2026 G-EIGHT遊戲展」。
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