液晶顯示模組廠晶采（8049）表示，因應全球大環境需求偏弱，以及面板產業復甦不如預期的挑戰，該公司以客製化實力與高附加價值策略應戰，預期明年接單狀況可望逐步復甦。

晶采長期以歐洲為營業與行銷重心，採取自有品牌與區域代理商協同開發的雙軌策略。

晶采表示，不同於消費性顯示器的削價競爭，該公司鎖定工業控制、工程重機、電動車、儲能 BMS、船舶、樓宇空調、智慧電表及醫療設備等高度重視廣溫、高信賴性，以及戶外陽光下可視的利基領域，配合終端客戶進行ODM客訂案，協同開發與嚴謹驗證，建立長期合作關係。

晶采積極落實客製化實力與高附加價值策略，推出「零代碼智慧顯示器（Zero Code Smart Display）」解決方案，要搶攻歐美高階人機介面（HMI）市場。

根據權威市場調查機構數據顯示，全球整體HMI市場規模達到58億美元，其中，HMI顯示器為15.4億美元，而UART／入門級HMI市場則達5.45億美元，晶采將策略性鎖定歐美地區可服務市場（SAM）。

展望未來，晶采認為，儘管短期大環境仍有波折，但部分重大專案已陸續開始下單。預計2027年在訂單／出貨比（B／B Ratio）重返1的健康基礎下，整體營運將持續緩步復甦，預估年成長率約10%。