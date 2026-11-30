LED廠光鋐（4956）衝刺光通訊兩路並進，啟動雷射與光電二極體（PD）後段代工布局，資本支出上看2億元跨足光通訊，預計PD光通產品明年開始貢獻營收，雷射產品兩年內開花結果。

光鋐目前光通訊業務中，以PD進度最明朗，主要與日系大廠合作。據悉，該日系客戶已在光鋐廠內試作逾半年，現有設備均已匹配，僅需添購量測機台，訂購後一季內即可進料，驗證期有望小於半年、明年貢獻營收，市場推估初期以100G規格為主。

雷射代工方面，光鋐董事長許明森表示，主要與本土廠商合作，明年預計投入1.5億至2億元資本支出建置後段產線，待認證通過後再視訂單放量擴大投資；預期經過一年至一年半驗證期，於2028年正式發酵。

業界指出，AI算力推升高速光通訊需求，日系大廠因將資源轉往高階新品、原有後段產能吃緊，積極在台尋求代工支援，成為光鋐切入供應鏈的重要契機。

為避開大陸對磷化銦（InP）基板的物料管制，光鋐採取「客戶供料、專注後段加工」的純代工模式，不僅沒有缺料與囤料的現金流壓力，且既有LED產線與光通訊製程高度共用，無須重頭建置設備，大幅縮短切入時間。

至於MicroLED領域，光鋐表示，公司以純代工與機台租用模式切入光通訊與車用顯示應用，目前已有數家新創公司在廠內驗證並開始初步貢獻營收，現階段僅提供產能與製程支援、不自行開發終端產品。

既有業務方面，光鋐指出，目前感測與車用營收占比近八成。法人分析，光鋐持續調整產品組合，將資源聚焦穿戴感測與光通訊；在客戶供料、無須承擔上游囤料與缺料風險的代工模式下，搭配認證過後再循序擴產的穩健策略，隨明年PD開始出貨及後續雷射產能開出，獲利結構有望迎來質變。