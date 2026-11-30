聖暉*（5536）與集團旗下朋億*、銳澤受惠於全球半導體、記憶體及先進封裝擴廠潮，集團「聯合艦隊」在手訂單衝上840億元，創歷史新高。僅管海內外均面臨缺工議題，聖暉集團對未來營運展望正向。

截至第3季底，聖暉集團在手訂單達840億元，不但較2025年底的460億元大幅成長，並且優於今年中逾600億元的水準。由於尚有多項大型專案仍在洽談，力拚近期突破千億元。

分析聖暉集團接單區域與產業結構，訂單以台灣占60%至70%最高，主要受惠半導體、記憶體與高科技電子客戶擴產。海外成長動能則是分別來自新加坡、馬來西亞與美國。

聖暉前三季合併營收392.62億元，年增28.7%；毛利率23.35%，年增4.97個百分點；稅後純益45.4億元，年增79.8%，每股純益36.59元。

聖暉前三季營收、稅後純益及每股純益均已超越2025全年。今年前十月合併營收443.71億元，年增31.6%，不但刷新同期新高，也超越去年全年的410.82億元。

朋億方面，該公司鎖定製程化學品系統供應，近期接單模式轉向「多廠區打包下單」，考量近期因建廠人力與材料受限，致拉長土建時程，記憶體、晶圓代工與高階封裝客戶改以「兩至三廠一次下單」並提供長期預測，推升在手訂單衝破170億元。

朋億營運進入營收認列高峰，在既有訂單出貨動能延續與多區業務拓展雙軸推進下，前十月合併營收達120.44億元，年增73.5%。

銳澤積極卡位氣體二次配剛需與海外落地，日前與全球工業、醫療及特殊氣體大廠MESSER簽約，成立合資公司「梅塞爾銳澤電子材料」，要共同搶攻半導體與CPO海內外擴產的氣體市場。

梅塞爾銳澤電子材料公司鎖定台灣、美國、新加坡及馬來西亞等市場，布局半導體電子級特種氣體供應整合業務。初期將以電子級特殊氣體材料銷售為主，未來將推動在地化生產，並延伸至長期材料供應及維運服務。