自動化設備大廠盟立（2464）大咬先進封裝與機器人商機，旗下先進封裝自動化系統設備與機器人關節產品大舉放量出貨，營運衝鋒，2026年獲利有望改寫歷史新猷，該公司並投入當紅的鈣鈦礦太陽能技術，搶攻太空AI商機，為後市再添動能。

盟立前二年陷入轉型陣痛期，今年走出低潮，第3季獲利創單季歷史新高，推升前三季稅後純益達7.46億元，一掃去年同期虧損陰霾，躍史上同期新高，並且超越過去七年獲利總和，展現轉型效益。

盟立營運步步高，主要動能來自先進封裝製程所需的自動化整合系統，進入新專案交貨密集期，以及機器人布局開花結果。法人透露，盟立今年新接訂單可望超越200億元，創史上新高。

盟立積極搶攻半導體市場，鎖定先進封裝及載板等當紅應用。公司預估本季至明年將進入較密集的交貨期，其中，先進封裝新專案本季開始大量出貨。

從訂單結構看，目前盟立半導體及載板相關業務占在手訂單約70%至75%，顯示公司營運重心持續朝半導體自動化及先進封裝領域移動。

盟立機器人布局也傳捷報。隨著特斯拉執行長馬斯克持續唱旺人形機器人發展，盟立集團台灣、大陸廠區同步動起來，供貨人形機器人關鍵的諧波減速機與關節模組。

在客戶端「非紅供應鏈」要求下，盟立偕科達利及盟英科技合資成立「科盟（泰國）」新公司，加速於下半年量產出貨機器人關鍵元件，滿足人形機器人的量產需求。

盟立集團並投入當紅的鈣鈦礦太陽能技術，揮軍太空AI商機。盟立執行長林世東透露，盟立在鈣鈦礦太陽能電池已有新技術方向，並具備相當基礎。