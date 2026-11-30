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健策展望佳 大和按讚 目標價喊10,000元
健策（3653）11月26日舉行法說後，大和資本證券重申10,000元目標價及「買進」評等，仍為法人最高價，且給予高達73倍的本益比。大和資本認為，健策是全球繪圖處理器（GPU）／特殊應用IC（ASIC）專案散熱產品的領導供應商，受惠於晶片熱設計功耗（TDP）持續攀升的趨勢。
大和指出，健策提出競爭優勢、產品藍圖及2027年展望。健策第3季營收94.93億元，季增30.5%、年增87.3%，符合大和及彭博資訊市場的預估；第3季淨利28.99億元，季增24.7%、年增113.2%，較大和預估及市場共識分別低13.5%及8.7%。
健策第3季毛利率50%，高於前一季的46.8%及一年前的39%，創新高，略低於大和預估的51%，高於市場共識的49.3%。主要來自產品組合改善，尤其是均熱片營收占比持續提升。
大和指出，健策因TDP持續上揚及翹曲風險增加，可拆卸蓋板均熱片在2027年的營收貢獻將愈來愈高，有助於防止封裝翹曲並提升散熱效率。就2027年的產品別前景來看，看好均熱片、液冷散熱模組連接器扣件（ILM）及插槽，插槽業務將因新增客戶而進一步成長。
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