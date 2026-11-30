本土記憶體模組龍頭威剛（3260）董事長陳立白表示，2027年DRAM供給增幅有限，需求增幅仍將遠高於供給，預期2027年仍將供不應求；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）短期報價可能震盪，但明年第2季後可望回穩。

近期記憶體市況雜音頻頻，類股股價相對疲弱。法人指出，威剛長期與三星、SK海力士、美光等記憶體原廠配合，能第一手掌握市場發展，陳立白對市況看法具有指標性，他持續看多DRAM後市，有助提振市場信心。

針對市場傳出明年記憶體報價可能持平甚至下修，陳立白認為，這較符合NAND目前的供需情況，「外面對於DRAM的鬼故事太多了」。

他指出，今年DRAM與NAND走勢相近，明年兩者供需將出現差異。以DRAM來看，至少到明年上半年，供應量仍難以滿足需求。至於下半年，他個人判斷，供給仍追不上需求。

NAND方面，陳立白指出，全球主要供應商有六至七家，近期供貨增加，但需求尚未同步轉強，報價續漲有難度，現貨價甚至可能小幅回落。明年NAND市場在部分時段可能達到供需平衡，價格也會隨之波動。後續需求變化主要看企業級固態硬碟（SSD）滲透率是否提升，若明年第2季前後需求如期放量，將有助支撐下半年NAND行情。

在企業級市場，威剛鎖定中小型資料中心及主權AI客戶。威剛先前於法說會表示，這些客戶向原廠取得記憶體配額相對不易，威剛可透過既有貨源及全球五座生產基地供貨，威剛旗下企業級DRAM及SSD已通過多家大型客戶認證，第4季開始小量出貨，目標2027年企業級產品占整體營收比重達高個位數。

就第4季營運來看，威剛在法說會預估，客戶年底結算庫存，12月拉貨可能較為保守，單季營收估較第3季略減，威剛本季力拚維持毛利率。至於今年改採半年配息後，上半年配息率較低，公司表示，主要考量是保留較多營運資金，以支應後續業務布局。