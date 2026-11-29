美國感恩節假期為觀察年底行情的重要時點。根據歷史統計，2016年至2025年台股12月有八年上漲，平均漲幅2.18%；若拉長至1990年至2025年，台股12月上漲比例達80.6%，平均漲幅3.87%。在近期科技股評價修正、外資調節帶來的市場震盪後，台股年底行情及產業基本面動向再度受到關注。

2026-11-29 09:23