聽新聞
0:00 / 0:00
國建第3季獲利大幅成長 市場估今年EPS上看3元
國建（2501）第3季營業毛利22.8億元，季增147.2%、年減2.1%，毛利率約43.5%，營業利益17.2億元，季增376.2%、年增189.2%，稅後淨利16.9億元，季增560.1%、年增177% ，每股獲利（EPS）1.45元。
法人機構表示，國建受惠於高毛利案國泰悠境集中交屋入帳，加上國泰磐耘於今年6月啟動交屋，帶動第3季營收季增59.4%、年增25.1%，且毛利率較季成長至43.5%，優於市場先前預期。
另外，因第2季主要認列個案毛利基期低，使得第3季稅後淨利季、年雙增至16.9億元，單季EPS1.45元，而今年前三季稅後淨利33.4億元，年增51.1%，EPS為2.88元。
展望2026~2027年，第4季將有總銷32億元的國泰旭啟動交屋，以去化30%案量為預期基礎，加上今年上半年陸續認列國泰Uni Park、國泰美禾、國泰蒔美等遞延交屋，以及國泰悠境、國泰磐耘新案交屋下，預估國建2026年營收275.7億元，年增13.5%，EPS為3元；考量2027年完工案量將較2026年顯著成長，加上個案持續順銷，平均銷售率達90%，可望如期啟動交屋下，預估國建2027年營運展望正向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。