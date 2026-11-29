和碩（4938）10月營收月減12.4%、年增59.6%，大幅優於市場原先預期，分析師表示，主因資訊產品受AI伺服器出貨成長動能帶動，且消費性電子營收月增。此外，通訊產品雖已過蘋果新機的出貨高峰，但營收仍舊優於預期。

法人機構指出，和碩目前的伺服器出貨仍是以GB300及HGX為主，Vera Rubin應僅少量，放量時間點維持明年上半年的預估，資訊產品的營收成長主要是配合客戶伺服器出貨的排程而定，預估今年年底伺服器營收占比將達10%，並且實現資訊產品年增三倍以上、伺服器10倍成長的目標。

展望後市，第4季將隨手機產品的旺季結束而致營收衰減，然而因伺服器成為另一營收成長的動能，因此預估至2026年底營收將可平緩的逐月下滑，而2027年和碩將可望受惠於Vera Rubin放量、通用型伺服器可能隨供應鏈端缺料問題緩解而好轉、Neocloud 和Enterprise對GB300∕HGX系列持續的需求下，預估今年每股獲利（EPS）為6.3元。