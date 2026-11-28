台積電（2330）第3季員工分紅出爐，根據網友分享，不到30歲的工程師員工分紅達5.4個月，年薪挑戰400萬，經理級員工年薪則可望上看1,500萬元。根據台積電財報指出，第3季發出員工分紅超過419億元。

根據台積電章程規定，以年度獲利不高於0.3%作為董事酬勞，不低於1%作為員工酬勞（其中，不低於30%作為基層員工酬勞）。台積電第3季稅後純益高達7,630億元，每股純益29.43元。

根據財報顯示，台積電2026年第3季員工分紅超過419億元，優於去年同期的271億元及上季的360億元；累計前3季發出員工分紅為1,123億元，遠優於去年同期的727億元。

根據台積電第2季財報公告，第2季員工分紅約360億元，上半年員工分紅總金額約703.47億元，較去年同期增加54.3%，皆為新高紀錄。台積電永續報告也公布，2025年全球員工總數首突破9萬人規模創新高，年增約8.3%。

根據臉書粉專「科技工作講」分享，以碩士畢業，月薪7萬元的工程師為例，單季分紅5.4個月，每年可領8季，加上14個月年薪，年薪可望超過400多萬元；而職級33的主任工程師，單季有機會領70萬至75萬元，年收入上看800多萬。