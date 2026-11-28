旺矽（6223）AI晶片測試2027續旺，法人看好2027年營收成長50%以上，毛利率維持60%以上，同時2028年CPO設備有望量產，後市營運展望正向，今年每股獲利（EPS）為68.2元。

分析師指出，旺矽第3季毛利率達61.7%，優於上季的58.4%，單季稅後純益18.8億元，季增23%、年增114%，EPS為19.18元，顯示高階產品需求放量，帶動獲利能力顯著改善，單季毛利率突破60%，主要受惠AI及HPC相關產品出貨比重提高。

由於AI及HPC晶片測試需求持續升溫，帶動測試介面大廠旺矽營運動能走強。隨先進製程晶片複雜度提高、測試接點數持續增加，旺矽高階探針卡需求維持強勁，第4季營收可望季增5至10%，第4季、明年毛利率有機會維持60%以上水準，營運成長動能延續至2027年。

另外，隨AI晶片持朝更高運算效能、更大晶片面積及先進封裝架構發展，測試接點數同步攀升，對探針卡精密度、可靠度及測試效率的要求也愈來愈高。旺矽憑藉高階測試技術及客戶認證優勢，有利擴大先進晶片測試市場布局。值得注意的是，隨高階探針卡技術門檻提高，相關產品製造成本也同步增加，旺矽具備將部分成本轉嫁客戶的能力，有助降低成本上升對毛利率的衝擊。加上高附加價值產品出貨增加，本季毛利率仍有機會維持在60%水準。