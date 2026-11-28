國泰金控昨（27）日舉行第3季法說會，法人關注明年股利配發率，財務長陳晏如表示，股利政策勢必要反映獲利創新高，前一次金控獲利創高是2021年，當年度股利發放率為34%，「（明年）以35%左右的配發率水準可做為參考。」國泰金總經理李長庚也說，既然獲利增加，在股利上也不要讓投資人失望。

2026-11-28 03:05