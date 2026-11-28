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保瑞財報／前三季每股賺9.37元 法人樂觀看明年營運
保瑞（6472）公告財報，前三季營業毛利64億元，毛利率約39.2%；營業利益24.8億元，營益率15.2%；稅前淨利18.3億元，歸屬母公司稅後淨利11.9億元，每股獲利（EPS）9.37元。
其中，第3季受惠專科用藥銷售成長及CDMO成熟廠區貢獻，EPS達4.79元。
分析師指出，保瑞第3季繳出營收、獲利同步成長成績，毛利25.2億元，毛利率39%，營業利益10.9億元，營益率約17%；稅後淨利6.5億元，EPS為4.79元、季成長9.9%，顯示本業獲利動能逐步回升。其中，CDMO業務第3季外部訂單營收20.8億元，年增16.9%，惟受美國馬里蘭州針劑廠品質與技術平台升級，以及9月半年度檢修影響，季減1.5%，部分訂單遞延至2027年第1季出貨。
其中，第3季藥品生產量達4.4億劑，先前精簡學名藥品項釋出的產能已由外部訂單填補，整體稼動率回升。展望2027年，保瑞CDMO新簽約金額達4.37億美元，創歷史新高，加上北美新產能及技轉案陸續到位，明年下半年起可望迎來新一波獲利成長動能，預估全年營收有望成長逾兩成，毛利率則因產品組合轉佳，有望來到47.4%。
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