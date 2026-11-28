第一金控（2892）昨（27）日舉行第3季法說會，第一金控副總經理莊淑娟表示，未來仍將以現金股利為主，現金配發率以60%以上為目標，至於是否搭配股票股利，目前尚未定案。第一金今年前三季稅後純益達262.25億元，年增26.9%，EPS為1.82元，再攀新高。

針對第一金今年表現與華南金控的差距，莊淑娟分析，第一銀行業務維持領先，前十月稅後純益252.25億元，高於華南銀行的230.77億元；但今年台股多頭行情帶動指數及成交量攀高，證券業務規模差距更加明顯，加上第一金人壽規模相對較小，也影響整體獲利表現。

她說，未來將借助銀行通路擴大證券業務，並協助壽險拓展外部銷售通路。明年證券及人壽獲利均以雙位數成長為目標，力拚非銀行子公司獲利占比突破15%，降低對銀行業務的依賴。

在市場投資方面，第一銀行副總經理廖文偉提到，近期台股震盪修正，反而是逢低布局的機會。第一金也看好明年換匯交易收益，預估可達125億至127億元，主要受惠於台美利差可能進一步擴大。