台新新光金（2887）昨（27）日舉行第3季法人說明會，總經理林維俊表示，合併後業務規模擴大，前三季稅後純益較去年大幅成長至642億元，每股稅後純益（EPS）達2.47元，銀行、保險及證券三大引擎皆維持強勁動能。

展望2027，林維俊指出，有三風險：民主黨在國會過半，由民主黨執政的德州、俄亥俄州等，恐拖慢AI資料中心建置進度；美國收緊先進晶片及算力管控，許多間接來自中國大陸AI硬體需求可能退場；美國通膨升溫，高利率將抑制部分經濟動能。2027年，三大風險對AI需求實際影響有限，2028年就必須密切觀察後續發展。

台新新光金法說會重點

針對法人關注的股利政策，林維俊說，會以獲利狀況和股東共享經營成果，今年獲利比去年好很多，是正面因素；希望股利率在市場上有競爭力及維持長期穩定成長股利政策，以現金股利為主，但保留股票股利彈性。

本月股市大幅修正，新光人壽發言人林宜靜也表示，股票未實現利益9月餘額約600億元，10月變動無太大，11月股市震盪大但仍然維持正數。前9月FVOCI股權變動貢獻淨值1,112億元。另目前殖利率高對外幣債券新錢投報率有6%，對耕耘經常性收益率佳，特別是新契約外幣占比達70%。

台新銀行總經理林淑真也提到，今年的確市場資金緊俏，產業擴廠等需求多，中小企業放款也成長得很好，台新銀8、9月和市場一樣較緊，但近幾月LCR（流動性覆蓋比率）維持120%上下，最近資金已趨緩。

至於法人追問未來壽險子公司能否上繳，林維俊說，主管機關尚未公布規範，目前不考慮壽險上繳。但他注意到23日行政院長卓榮泰主持會議時，包括工商協進會理事長及壽險公會理事長都提出建議，希望主管機關能平衡考量資本健全及資本市場對股利需求，具體建議在壽險業年度獲利中保留一定比例用於充實資本，但也保留一定比例發放股利。