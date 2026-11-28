國泰金控（2882）昨（27）日舉行第3季法說會，法人關注明年股利配發率，財務長陳晏如表示，股利政策勢必要反映獲利創新高，前一次金控獲利創高是2021年，當年度股利發放率為34%，「（明年）以35%左右的配發率水準可做為參考。」國泰金總經理李長庚也說，既然獲利增加，在股利上也不要讓投資人失望。

國泰金控今年前三季稅後純益1,054億元，加計FVOCI股票處分損益後，對本期保留盈餘影響數達2,237億元，再創歷史新高，銀行、產險、投信及證券前三季稅後淨利也同步創下歷年同期新高。

陳晏如指出，隨著金控累計前十月獲利加計FVOCI股票處分利益已達2,457億元，前十月調整後EPS為16.5元，股利政策勢必要反映獲利創新高。過去三年及十年平均股利配發率則分別為53%、46%。

法人解讀，這代表國泰金明年股利配發率的低標應有約35%，以前十月調整後EPS為16.5元計算，現金股利至少會有5.7元以上的水準。

在核心子公司國泰人壽方面，資產配置截至9月底，總投資金額為7兆8,704億元，其中，國內股票年化投資報酬率37.6%、國外股票年化投資報酬率13.1%、國內債券含台幣計價國際債ETF報酬率為4.9%、國外債券則為4%。

國泰人壽總經理林昭廷指出，國壽在股票部位今年以來都有在減碼，9月跟10月的減碼幅度也較大，使得股票部位有所下降，因此11月以來市場波動對於國壽的影響相當有限，即便股市有再進一步修正，國壽各項資本指標仍相當穩健。未來資產配置將會持續加碼債券投資、國內公共基礎建設的投資標的。

在未實現利益方面，國壽也揭露，截至9月底，國內外股票未實現利益約2,560億元、10月底仍有超過1,800億元；即使11月市場有大幅度的修正，截至11月26日為止，未實現利益也有近1,000億元左右的水準。另外，國壽前三季新契約合約服務邊際（CSM）達852億元，CSM餘額來到5,678億元，較年初增加559億元，增幅10.9%，主要來自新契約CSM挹注，年化釋出率約6%。