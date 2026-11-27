第一金控今（27）日召開法說會，對於明年配發股利政策，第一金發言人、副總莊淑娟指出，仍將以發放現金股利為主，且以6成以上為目標，且第一金已有為證券和人壽辦理增資的想法。

對於股票投資，第一銀行副總廖文偉指出，今年第一銀行投資水位最高超過300億元，股票修正為投資機會，很多股票價值都已呈現，SWAP（換匯交易）至10月底約有90億元收益，明年由於台美利差仍會外擴，也有助於SWAP收益。

由於現在市場資金吃緊，銀行又要顧及LCR（流動性覆蓋比率），因此會否排擠股票投資？廖文偉則明確回應，股票投資不會被排擠，而且現在正是投資的好時機。

廖文偉指出，預期聯準會12月升息1碼之外，明年3月亦有可能再升1碼；而在台灣央行，他認為，在輸入性通膨的考量下，不排除有升息可能。

對於明年房市看法，一銀發言人朱芙蓉分析，六都買賣移轉棟數，在10月年增率已轉負為正，研判目前交易量已有初步回穩的跡象，且央行已開始鬆綁第二戶成數限制，從6成增為7成，不過由於目前市場資金主要集中在股市，而且市場資金緊俏，這些都是房市能否走出修正循環的關鍵；另外，明年就業市場仍維持穩定成長，還有青安3.0的支持效度，估計明年房市交易量可止跌回穩，一銀估計房貸成長率大約在4%至5%之間。