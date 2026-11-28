工業網安廠瑞祺電通（6416）昨（27）日舉行法說會，展望後市，董事長朱復銓指出，在網路安全、企業廣域網&雲端安全、整合服務與維運配銷三大業務皆成長下，預估瑞祺電2027年營收高成長，毛利率也將快速攀升，每股純益（EPS）會有不錯表現。

瑞祺電今年前十月累計營收46.65億元，年增37.7%，為同期新高；預期今年全年營收將繳出雙位數成長，將創新高。

以產品占營收比重來看，累計至今年前三季，網路安全營收比重為66%，軟體定義廣域網21%、整合式通訊系統7%、服務與其他業務6%。

展望後市，朱復銓表示，目前公司BB值約為1.36，儘管明年市場多變，但仍維持樂觀看法。預估在網路安全、企業廣域網&雲端安全、整合服務與維運配銷三大業務皆成長下，營收、營業毛利、營業利益及每股純益皆有高成長。

瑞祺電看好資安產業發展趨勢及兩大業務成長引擎。網路與邊緣解決方案部分，瑞祺電與美國CSP大廠新商模與全球服務資源整合，除了硬體設計製造外，也結合全球配銷與服務；在網路安全應用方面，Network Box結合SOC夥伴，提供持續監控與維運服務。

此外，瑞祺電總經理洪德富指出，今年11月簽下新合約，為五年期、大約9億規模的案子，將成為公司長期成長動能。

瑞祺電今年第3季毛利率24.42%。受到短期物料成本與出貨需求影響，影響零組件包含DRAM、SSD、PCB、CPU等，不過瑞祺電持續爭取與客戶反映新增成本、調漲產品價格。