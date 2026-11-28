新纖（1409）營運本部副總經理姚興昨（27）日表示，雖然新公布的美國301調查方案，台灣稅率為15%，與日本、韓國、歐盟相同，但相較越南、泰國、馬來西亞及印尼等競爭國，台灣仍具相對優勢，瓶用酯粒是主要銷美產品，對出口至美國維持樂觀看法。

新纖昨日召開法說會，財務長林信昌表示，塑膠產品加工利差近幾個月維持在可支應正常毛利的水準，雖然石化原料價格10月攀高、11月回落，但預期本季塑膠事業表現可接近第3季。與比利時化工集團Solvay合資的電子級雙氧水第二條產線則按進度擴建，待廠房完工並通過客戶認證後，可望明年第2季開始貢獻營收。

新纖法說會重點

林信昌指出，今年第2季受中東局勢影響，石化原料價格大幅上漲，下游客戶擔心供料中斷、優先確保貨源，推升當季營收與獲利；第3季市場需求回歸穩定，營收較第2季減少，但仍高於去年同期。

累計前三季合併營收335.37億元，年增10.18%；稅後純益31.4億元，年增101.28%，每股稅後純益1.96元。林信昌表示，聚酯產品在原料價格上漲時同步調高售價，今年利差較去年增加，加上股市交易熱絡、金融事業獲利成長，帶動前三季整體獲利。

新纖前三季生產事業營收年增約7%，塑膠事業營收占比由58%升至64%，化纖與光電占比則下滑。

電子材料方面，新纖與Solvay合資公司的第一條電子級雙氧水產線已量產並正常供貨，第二條產線預計今年底前完成廠房工程。林信昌表示，電子級雙氧水客戶認證要求嚴格，二期廠房完工後仍須進行認證，若進度順利，最快明年第2季可開始貢獻營收。

新纖持續布局再生材料與功能性纖維。前三季綠色產品中，瓶用酯粒占比由去年同期7%升至9%，纖維則由70%降至60%。與賽拉尼斯合作開發的NeoLAST彈性紗，採無溶劑熔融紡絲，產品可與PET混紡並回收，持續拓展衣物回收再製材料的應用。