中鋼（2002）昨（27）日公布10月自結合併損益，單月稅前盈餘6.12億元，相較去年同期由虧轉盈；累計今年前十月稅前盈餘達49.14億元，近期月盤連三個月開漲，可望推升本季獲利。

中鋼指出，10月單月稅前盈餘較9月增加，較去年同期由負轉正，主要受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利同步提升，帶動營業利益增加；礦業投資獲配股利減少，業外收支表現較上月轉弱。

中鋼自結今年前十月損益

中鋼公布10月合併營業利益6.01億元，合併稅前盈餘6.12億元；今年前十月合併營業收入2,887.12億元，合併營業利益51.49億元，合併稅前盈餘49.14億元。鋼品銷售方面，10月銷售量為68.48萬公噸，累計前十月銷售量達630.6萬公噸。

針對鋼鐵市場展望，中鋼指出，煉鋼成本仍處相對高檔，美國現貨供給趨緊，熱軋流通行情持續上漲，並創近年新高；而歐盟則受惠貿易措施及碳邊境調整機制（CBAM）政策限制進口，帶動當地熱軋行情穩步走揚。亞洲市場需求仍待觀察，但全球粗鋼產量持續收縮，加上成本支撐，多國鋼廠盤價呈現穩中有升態勢。

法人並指出，中鋼連續三個月調漲月盤盤價，10月主力產品調漲每公噸500至600元；11月熱軋、冷軋及鍍鋅等五項月盤產品再全面調高每公噸900元，12月月盤也全面調漲每公噸300元，三個月累計漲價1,700至1,800元。在漲價訊號明確下，可望促使下游客戶展開旺季拉貨行動。

在煉鋼成本面，近期鐵礦砂已由每公噸100美元以上回落到87至90美元區間，焦煤也由每公噸305美元高點下挫到265至275美元價位，有助降低高爐成本壓力。

中鋼第4季整體營運變化受益「價漲、量穩」的利多條件，進一步挹注獲利，全年有望一掃去年虧損陰霾。