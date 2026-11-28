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永光上月每股賺0.04元
永光（1711）因近期股價波動，昨（27）日依規定公告自結獲利。10月稅前盈餘2,311萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅前盈餘0.04元。
永光表示，持續優化電子化學品國際代工案的計價模式以及推廣自有品牌，積極改善獲利表現。
永光10月合併營收7.37億元，年增26%；合併營業淨利537萬元，合併稅前盈餘2,311萬元，均較去年同期轉盈。今年前十月累計營收72.15億元，年增14.2%；營業淨利1.88億元，稅前盈餘2.81億元，亦轉虧為盈。
永光今年電子化學品成長顯著，躍升為第二大事業體，挹注獲利成長。近期募資金額約17億元，主要新建五條光阻劑新產線、兩條銅箔基板（CCL）樹脂產線，以及興建兩棟危險品冷藏倉庫，深化半導體、CCL材料布局。
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