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越峰加速碳化矽粉驗證
越峰（8121）昨（27）日舉行法說會，總經理吳文豪表示，公司開發的N型碳化矽（SiC）粉體已針對AI伺服器800V高壓直流（HVDC）供電系統的功率元件應用送樣驗證，為縮短客戶等候樣品的時間，將自建切割、研磨及拋光試驗線，預計明年第1季建置完成。
吳文豪指出，越峰是碳化矽供應鏈上游材料供應商，提供粉體給長晶客戶，也開發高純度塊材、基板及載板，目前材料送樣的一大瓶頸在後段加工，切割、研磨及拋光仰賴委外，近來加工廠訂單多，等候時間拉長，也拖慢客戶驗證，待試驗線就緒，越峰即可自行加工樣品，與客戶共同開發時，也能依測試結果更快調整、再次送樣。
越峰看好AI基礎建設為旗下兩大產品線帶來不同商機。磁性元件方面，通用型伺服器與AI伺服器對高階磁性元件需求同步增加，已帶動軟性鐵氧磁鐵芯出貨。
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