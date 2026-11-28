力麗（1444）總經理陳漢卿昨（27）日表示，美國關稅變動對力麗直接影響有限，主要是力麗在台生產銷往美國的比重不高；相較之下，印尼對美關稅條件較越南、印度有利，加上明年對歐盟可望享有零關稅，力麗集團將持續擴建印尼力寶龍廠，掌握品牌供應鏈移往印尼的商機。力鵬（1447）則因原料及能源成本上升，正與品牌洽談明年調價。預期兩家公司明年營運都將優於今年。

力麗、力鵬昨日召開法說會。陳漢卿指出，力麗在台生產直接銷往美國的比重不到一成，主要市場分散在日本、歐洲及南美洲，因此美國關稅對營運影響較小。印尼對美關稅條件相較越南、印度有競爭優勢，加上印尼預計2027年與歐盟簽署自由貿易協定，成衣出口關稅可望降至零，品牌及配合廠商近期積極評估赴印尼設廠。

力麗印尼力寶龍織布三廠第4季已有48台噴水織機投入生產，全廠288台預計明年第1季全數投產。因應織布產能增加，力麗明年也計畫擴建印尼定型三廠，預計年底啟動土建，明年第3季投產。另與豐泰合資的上膠塗布廠，力麗持股三成，預計年底完工、明年第1季裝機，最快季底開始運轉，協助提升後段加工速度與品質。