AI資料中心高速傳輸需求升溫，共同封裝光學（CPO）從研發驗證走向量產，IC測試分選機大廠鴻勁（7769）配合客戶建置產線，預計本季導入光電同測設備排定，力拚年底前完成量產前驗證，依客戶備機時程，2027年首季可望迎來交機高峰。

鴻勁總經理翁德奎預期，明年CPO設備開始貢獻業績，加上高單價溫控系統及大尺寸托盤出貨增加，產品組合改善，有利毛利率走揚。

業界指出，鴻勁切入CPO封裝後測試商機，過去公司強項在晶片電性測試，CPO將光引擎與特殊應用晶片（ASIC）整合在同一封裝內，封測廠還得確認兩者能否正常通訊，鴻勁的設備可將雷射光經由光纖陣列單元（FAU）送入光引擎，與晶片進行通訊測試，讓客戶在同一道工序檢查光訊號與電訊號。

翁德奎先前在法說會上透露，客戶10月已赴鴻勁確認進度，提出明年首季須有量產機台的需求，依雙方規劃，本季先將光電同測機台與自動測試設備（ATE）整合，由客戶團隊進行最後驗證，考量部分零組件從下單到交貨耗時較長，鴻勁已提前備料，爭取在驗證完成後，接續交付量產設備。