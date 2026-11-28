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星通獲美國航管急單
關鍵任務通訊（MCC）廠商星通資訊（3025）昨（27）日舉行法說會，董事長葉茂林表示，近期接獲美國FAA急單及台電大型標案，是明年營運重點，看好電力需求與關鍵基礎建設加速升級，積極布局電力及自主網路防禦解決方案，搶新一波基礎建設商機。
星通今年累計前十月營收4.11億元，年減0.7%，前三季毛利率66%，低於去年同期67.7%，稅後純益0.84億元，年增25%，每股純益1.49元
近年電力與政府機關兩大應用領域貢獻星通超過七成營收，電信市場約占9%，整體業務遍及全球41個國家，其中在20至25個國家皆握有具規模的指標性專案，2026年導入12國電力公司、五國鐵路系統、三國政府單位及五家電信商。
法人關注星通近期接單，葉茂林表示，三、四年前即切入美國大型Tier 1機場通訊設備汰換長約，依客戶施工排程分批出貨；近期FAA航管系統湧入多筆航管急單，正全力調度產能與關鍵零組件採購因應。
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