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智邦現增募資121億 加速擴產
網通大廠智邦（2345）昨（27）日宣布現增發行價每股1,217元，將募資121.7億元，用以擴產及充實營運資金；今、明兩年投入320億元，在台灣、越南、新加坡、馬來西亞及美國等地擴產。
智邦現增將發行1,000萬股，每股發行價訂為1,217元。其中原股東認購比率75%，按持股比率認購，每仟股得認購13.36617498股，現增後股本約膨脹1.78%。智邦昨日股價下跌65元，收1,555元，現增折價約為21.7%。
智邦時隔近30年再次大募資，主要布局全球擴產。智邦總經理李訓德指出，全球八大雲端及新興AI雲端業者資本支出持續成長，預估2026年約9,460億美元，年增111%，預估2027年資本支出將提升至1.66兆美元，年增75%。
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