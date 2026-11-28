網通大廠智邦（2345）昨（27）日舉行法說會，看好2027年全年AI基建持續成長，技術布局從AI網路、光通訊、系統與機櫃解決方案，跟上客戶成長腳步，1.6T交換器與光通訊等技術將是新成長引擎。

2026年前三季智邦網路應用設備營收年增28%，占營收比重從去年同期63%降至50%，網路交換器年增127%，占比從去年34%提升至48%。以地區區分，美洲年增68%，占比提升至84%，歐洲年增126%，占比來到10%，亞太年增46%，占4%。

智邦總經理李訓德指出，智邦技術產品從AI網路延伸至光通訊、系統及開放網路架構，從AI驅動技術演進，從零組件延伸到系統及解決方案，跟上AI基礎建設的長期成長。

智邦在高速網路推動800G放量及1.6T技術轉換，部署大型雲端及新興雲端業者；網路運算設備深入機器學習與AI推論，打造GPU、FPGA及ASIC等加速卡商機，打造可擴充、高效能及客製化方案，拓展AI加速與推論商機。

智邦積極投入光通訊解決方案，包含光引擎、光收發模組、共同封裝光學（CPO）、近封裝光學（NPO）及矽光子技術，擴大系統整合以及生態系，AI基礎建設持續進行，智邦強化AI系統及機櫃整合，建構AI系統級整合、高密度機櫃設計、電源及散熱等能力，可望隨著AI資料中心需求持續成長，同步發展開放式基礎架構，拓展生態系合作商機。