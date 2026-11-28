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正德獲長約 毛利率衝45%
正德海運（2641）昨（27）日舉行法說會，該公司指出，訂購的11艘1.74萬噸多用途（MPP）散裝貨輪將於2027年第2季開始交付，預計2028年交船完畢，已陸續取得租家長期租約，毛利率上看45%以上，有助營運表現。
正德表示，今年前三季合併營收17.49億元，稅後純益5.53億元，每股純益1.67元，較去年同期稅後純益4.95億元及每股純益1.55元，分別成長約11.6%及7.7%。顯示公司在船隊調整及營運策略持續推動下，維持良好獲利能力。
在船舶投資計畫方面，該公司已完成11艘1.74萬載重噸多用途散裝貨輪新造船合約簽訂及訂金支付，相關資金已納入新造船計畫預算，預計2027年第2季起陸續交付營運。
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