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星宇現增 將籌資46億
星宇航空（2646）營運處於擴充階段，隨著新機陸續交機，昨（27）日公告辦理現金增資，發行價格每股訂為15.5元，本次預計發行新股3億股，以每股面額10元計算，發行總面額30億元，若以發行價格計算，預計募資總額約46.5億元。
星宇航空本次現金增資透過員工認購、原股東認購及公開承銷三種方式辦理，其中現金增資發行新股3億股為30萬張；10%為3萬張由星宇航空員工承購；發行股數80%約24萬張，由原股東按認股基準日持股比例認購；提撥10%為3萬張對外公開承銷。
近來國際油價高漲，星宇航空營運規模擴大，資本支出壓力增加，累計前三季虧損6.38億元，每股虧損0.21元，昨日股價收盤為18.7元，下滑0.53%。
星宇航空目前總機隊規模39架，今年尚待交機二架，截至目前進度都在掌控內，預計年底總機隊規模將達到41架；長期來看，星宇航空目標於 2033年將機隊擴增至76架（包含66架客機與十架貨機）以建立更完善全球航網；機隊擴大，星宇也要備妥資金因應將進行現金增資，明年也會擴張亞洲航網，並規劃增開新航線，搶攻東南亞旅客經台灣轉機商機。
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