旺矽（6223）股價近來從歷史高點一路修正，外資也接連下修目標價。11月以來繼大和資本開出第一槍，將目標價大砍至5,625元後，花旗證券最新目標價也下修至5,500元。

大和資本本月中旬將旺矽目標價由8,415元下修至5,625元、減幅33.1%，但重申「買進」評等，主因反映營業費用增加；此外，考量近期總體經濟不確定性升高、同業評價下修及獲利成長趨緩，將未來四季預估本益比目標倍數由65倍下調至45倍，且將旺矽2026年至2028年預估每股稅後純益（EPS）下修6%至13%，

不過，大和資本補充，旺矽具備多元客戶基礎，且AI及HPC需求持續成長，現階段股價仍具吸引力。

花旗考量近期市場不確定性升高，將目標價由7,200元下調至5,500元，減幅23.6%。不過，花旗維持「買進」評等，尤其考量高平均售價（ASP）的微機電探針卡（MEMS）相關業務具備更大成長空間，加上CPO業務能見度持續提升，因此將旺矽2027、2028年預估獲利分別上調10%及16%。

此外，旺矽積極推動載板與印刷電路板（PCB）垂直整合，預期有助毛利率提升及技術升級。目前公司已達成載板100%自製，並計畫2027年下半年將PCB內部自供比重提升至50%。

事實上，旺矽短期營運仍具上行空間。花旗表示，根據旺矽管理層預估，今年第4季營收將季增5%至10%，毛利率與第3季持平。不過考量主要客戶訂單能見度強勁，花旗認為實際營運表現仍有優於預期空間。