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永光獲利／自結前十月稅前盈餘2.81億元 轉虧為盈
永光（1711）27日公告自結獲利數字，稅前盈餘2,311萬元，相較於去年同期，轉虧為盈，每股稅前盈餘（EPS）約0.04元。永光表示，今年持續優化電子化學品國際代工案的計價模式，以推升毛利，並持續推廣自有品牌，改善獲利表現。
永光10月合併營收7.37億元，年增26%；合併營業淨利537萬元，合併稅前盈餘2,311萬元，均較去年同期轉盈。
永光也公告前十月自結獲利表現。前十月累計營收72.15億元，年增14.20%；營業淨利1.88億元，稅前盈餘2.81億元，亦轉虧為盈。
在各項事業別中，10月色料化學品營收2.66億元，年增31%；電子化學品2.42億元，年增75%；特用化學品營收1.44萬元，年減3%；碳粉7,491萬元，年減7%；醫藥化學品991萬元，年減31%。
前十月累計營收中，電子化學品成長幅度同樣居冠，主因為國際代工業務放大。前十月累計營收中，色料化學品營收24.88億元，年增6％；電子化學品20.71億元，年增42％；特用化學品17.03億元，年增10％；碳粉7.95億元，年增1%；醫藥化學品1.59億元，年減6％。
永光今年受惠國際合作需求放大，電子化學品成長顯著，已躍升為集團第二大事業體，也挹注獲利成長。先前並公告現金增資案，預計募資金額約17億元，用途為五條光阻劑新產線、兩條銅箔基板（CCL）樹脂產線，以及興建兩棟危險品冷藏倉庫，深化半導體、CCL材料布局。
此外，永光已於今年啟動光阻新產線建置，該產線目前即將步入完工階段。
永光日前也與台灣鈣鈦礦科技雙方技術合作，共同開發「鈣鈦礦模組UV封裝方案」，推進鈣鈦礦前瞻領域的合作。
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