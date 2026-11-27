華電網（6163）26日公告，將從今日起至明年1月25日，買回上限2,000張庫藏股，每股買回價格23.55元到50元，低於價格下限將持續買回。法人以華電網本次庫藏股最高價50元計算，若2,000張庫藏股全數買回，將斥資1億元。

這是華電網第六次買回庫藏股，也是近五年來首度啟動。受台股近期激烈回檔影響，華電網股價從10月中波段高點47元附近起跌，日前一度下探28.55元低點，27日漲1.35元、收34.95元。

華電網10月營收13.64億元，年增289.72%。累計前十月營收為65.66億元，年增55.91%，顯示今年營運狀況穩健成長，並延續第3季成長動能。展望第4季，進入年度認列高峰期，加上客戶需求旺盛，本季營運可望再上層樓。同時子公司與母公司專案團隊技術對接可望加速產品化進程，爭取更多高毛利的長約。

營運長王榮德表示，公司在智慧交通、電信寬頻網路、企業資安維運保持領先，今年更透過成立子公司碩維回應半導體業客戶對客製化網路與算力的需求。未來透過母公司大型專案承攬能力、加上子公司敏捷創新的雙引擎模式，讓集團持續從傳統系統整合商轉型為全方位的人工智慧生態系賦能者，協助客戶降本增效、提升營運韌性、創造更長遠價值。