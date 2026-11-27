網通廠智邦27日舉行法說會，智邦總經理李訓德指出，全球八大雲端及新興AI雲端業者現金資本支出持續成長，智邦除持續延伸產品及技術布局，2026年至2027將投入320億元，展開台灣、越南、新加坡、馬來西亞及美國等全球擴產。

李訓德引述根據國際機構整理預估，全球八大雲端及新興AI雲端業者（Alphabet、Amazon、Microsoft、SpaceX、Meta等八大雲端及新興AI雲端業者）現金資本支出從2026年約9,460億美元，年增111%，預估2027年資本支出將提升至1.66兆美元，年增75%。

李訓德看好，AI投資持續成長為智邦帶來網路頻寬需求提升、800G與1.6T升級商機，加上AI網路架構、光通訊以及系統整合等機會。

看準AI投資加速，基礎建設需求提升，迎接下一波AI成長，李訓德指出，智邦積極進行全球產能擴張，進行前瞻性產能擴張以及全球交付準備，投資超過320億元，分散至五個生產基地，包含台灣、越南、新加坡、馬來西亞及美國，海外產能比重為68%。