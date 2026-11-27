網通大廠智邦（2345）日前宣布通過現金增資發行普通股，預計發行上限為1,000萬股，是智邦時隔近30年來，再次辦理現增大募資，27日定價出爐，現增發行價每股1,217元，順利完成後，將募得121.7億元，投入擴產及充實營運資金。

智邦27日股價下跌65元，收1,555元，現增折價約為21.7%。

智邦將發行1,000萬股，每股面額新台幣10元，現金增資每股發行價格訂為新台幣1,217元；員工認股股數占本本次發行新股總數之15%，計1,500仟股，由本公司員工認購；原股東認購比率為現金增資發行新股之75%，計7,500仟股， 由原股東按持股比例認購，每仟股得認購13.36617498股，現增後股本約膨脹1.78%。

智邦時隔近30年來，再次辦理現增大募資，將全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。