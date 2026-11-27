台新新光金（2887）27日舉行第3季法人說明會，合併後獲利大幅成長，法人關注股利政策，總經理林維俊表示，會考慮獲利狀況和股東共享經營成果，今年獲利比去年好很多，是非常正面因素；亦希望股利率在市場上有競爭力及維持長期穩定成長的股利政策，以現金股利為主，但保留股票股利的彈性。

林維俊表示，台新新光金控合併後業務規模擴大，各子公司核心業務持續推進，整體營運動能穩健。今年前三季稅後淨利達642億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.47元，年化股東權益報酬率為14.92%，每股淨值26.17元。

林維俊說明，股利政策首先考慮獲利狀況和東共享經營成果，今年公司狀況比去年好很多，相信是非常正面因素；第二，參考同業股利水準及自身股利率在市場上競爭力，會滾動式了解同業股利水準，維持股利政策有競爭力；最後希望維持可預期、長期穩定成長股利政策，不希望暴起暴落。

至於壽險子公司能否上繳，他指出，主管機關尚未公布壽險上繳金控規範，到目前為止不考慮壽險子公司上繳，現在假設用其他子公司上繳做計算，壽險上繳還是要等到主管機關指導出來，但有注意到23日行政院長卓榮泰主持會議時包括工商協進會理事長及壽險公會理事長都提出建議希望主管機關能平衡考量資本健全及資本市場對股利需求，具體建議在壽險業年度獲利中保留一定比例用於充實本健全但也保留一定比例發放股利，金管會主委彭金隆就任以來都深入了解業者經營困難點並實質解決問題，如困擾壽險業多年的避險成本及接軌會計新制問題，給予業者相當大支持，相信金管會會審慎評估對股利上繳建議，靜待主管機關決定後會全力配合。

此外，今年是否配發股票股利保留彈性，會看現金股利及總股利競爭力作最後後決定，但主力就是現金股利。