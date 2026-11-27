浩鼎（4174）旗下小金雞鼎晉生技的肉毒桿菌素OBI-858將在11月公布解盲成果，若數據符合預期，規劃明年第1季向衛福部食藥署(TFDA)提出藥證申請，母以子貴，加上日前宣布新藥授權諾華，9.8 億簽約金入袋，浩鼎27日出現逆轉走勢，股價由跌停拉升至漲停65.5元鎖死，在興櫃市場交易的鼎晉生技也是上漲表現。

2026-11-27 12:58