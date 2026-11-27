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中鋼獲利／自結10月稅前盈餘6.12億元 較去年同期虧轉盈
中鋼（2002）27日公布10月自結合併損益，單月稅前盈餘6.12億元，相較去年同期由虧轉盈；累計今年前十月稅前盈餘達49.14億元。展望第4季，在月盤連三個月開漲下，可進一步推升獲利可期。
中鋼指出，10月單月稅前盈餘較9月增加，並較去年同期由負轉正，主要受惠鋼鐵業銷售數量及單位毛利同步提升，帶動營業利益增加；不過，礦業投資獲配股利減少，業外收支表現較上月轉弱。
依據該公司公布數據，10月合併營業利益6.01億元，合併稅前盈餘6.12億元；今年前十月合併營業收入達2,887.12億元，合併營業利益51.49億元，合併稅前盈餘49.14億元。鋼品銷售方面，10月銷售量為68.48萬公噸，累計前十月銷售量達630.6萬公噸。
針對鋼鐵市場展望，中鋼指出，目前煉鋼成本仍處相對高檔，美國現貨供給趨緊，熱軋流通行情持續上漲，並創近年新高；而歐盟則受惠貿易措施及碳邊境調整機制（CBAM）政策限制進口，帶動當地熱軋行情穩步走揚。
至於亞洲市場需求仍待觀察，但全球粗鋼產量持續收縮，加上成本支撐，多國鋼廠盤價呈現穩中有升態勢。
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