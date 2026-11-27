台新新光金控（2887）27日舉行第3季線上法人說明會，總經理林維俊表示，台新新光金控合併後業務規模擴大，各子公司核心業務持續推進，整體營運動能穩健。今年前三季稅後淨利達642億元，每股稅後盈餘（EPS）達2.47元，年化股東權益報酬率為14.92%，每股淨值26.17元。

法說會由林維俊、財務長陳慧芸、投資長詹景翔、台新銀行總經理林淑真、新光人壽總經理黃敏義與發言人林宜靜等人共同主持。會中公布今年前三季的營運成果。

在銀行子公司方面，台新銀行前三季稅後淨利193億元，加計新光銀行稅後淨利75億元後，合計稅後淨利達269億元。在各項主要收入方面，台新銀行前三季淨利息收入達304億元，淨手續費收入162億元，主要受惠於核心業務持續成長。總放款餘額達2兆590億元，財富管理及信用卡手續費收入表現強勁，帶動整體營運表現增長。

壽險子公司新光人壽受惠於合約服務邊際（CSM）穩定釋放及經常性投資收益挹注，前三季稅後淨利達322億元。在保險業務方面，前三季初年度保費收入（FYP）達1,037億元，年成長30%，其中外幣保單占比68.9%，有助優化資產負債配置並降低避險成本。此外，新契約CSM貢獻達493億元，推升截至9月底之CSM餘額達2,986億元，較年初增加379億元，持續累積未來獲利基礎。投資表現方面，避險前經常性投資收益率提升至4.41%，與負債成本維持正利差，展現穩健的經常性投資收益能力。

在證券子公司方面，受惠於前三季台股指數持續走高及市場交易熱絡，台新證券前三季稅後淨利約達93億元，整體獲利表現穩健。未來將持續優化資訊系統與營運韌性，支撐業務拓展及公司永續發展。

台新新光金控合併綜效持續展現，林維俊表示，除前三季獲利表現不俗外，近期亦獲得國內、外信用評等機構正向肯定。中華信評對台新新光金控及旗下子公司的評等展望全面提升為正向或穩定，而惠譽信評則調升新光人壽信用評等，信評機構的肯定，顯見集團整體經營成效持續改善。此外，台新銀行積極運用AI深化企業金融及消費金融業務，榮獲台灣傑出金融業務菁業獎「最佳企業金融」及「最佳消費金融」雙項優等獎，展現數位創新及核心業務經營成果。

台新新光金控旗下子公司整併已邁入最後階段，台新銀行與新光銀行將於明年1月1日正式合併，並以台新銀行為存續公司。林維俊說明目前銀行子公司整併工作依規劃進度穩健推進，將全力確保過程平順完成，並將持續深化資源整合、發揮合併綜效，建立更優質的獲利結構與更強韌的競爭力，為客戶、股東及社會創造永續價值。