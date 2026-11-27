星宇航空（2646）營運處於擴充階段，隨著新機陸續交機將進行現金增資，27日公告現金增資發行價格，每股訂為15.5元，本次預計發行新股3億股，以每股面額10元計算，發行總面額30億元，若以發行價格計算，預計募資總額約46.5億元。

星宇航空本次現金增資將透過員工認購、原股東認購及公開承銷三種方式辦理，其中現金增資發行新股3億股為30萬張；其中10%為3萬張由星宇航空員工承購；增資發行股數80%，約計24萬張，由原股東按認股基準日持股比例認購；第三，另提撥10%為3萬張，對外公開承銷。

近來國際油價高漲，星宇航空營運規模擴大，資本支出增加壓力下，累計前三季虧損6.38億元，每股虧損0.21元，27日股價收盤為18.7元，下滑0.53%。

星宇航空目前總機隊規模為39架，今年尚待交機2架，預計引進共12架航機，截至目前進度都在掌控內，預計年底總機隊規模將達到41架；長期來看，星宇航空目標於2033年將機隊擴增至76架（包含66架客機與10架貨機）以建立更完善的全球航網；隨機隊快速擴大，星宇也要備妥資金因應，將進行現金增資，明年也會擴張亞洲航網，並規劃增開新航線，搶攻東南亞旅客經台灣轉機的商機。

星宇航空10月營收58.95億元，年增59.47%、月增18.51%；前十月累計營收507.31億元，年增39.39%。因應冬季旅遊及農曆春節需求，星宇自12月起將為函館、札幌及舊金山航線放大機型，並為清邁、雅加達、安大略及鳳凰城航線增班，提升年末與明年初的運能。

星宇航空「台北-雪梨-奧克蘭」正式開賣，明年3月23日首度將航網版圖延伸至大洋洲。此條航線將以A330-900機型執飛，開航初期每周4班，自5月1日起增班為每日一班。此外，為提供更完善的旅程服務，旅客亦可透過星宇航空與澳洲航空（Qantas）的聯航合作，無縫銜接澳洲國內熱門城市、紐西蘭及斐濟航網，打造最具便利性的南太平洋飛行體驗。