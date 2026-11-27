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正德法說會／新造11艘多用途船 明年第2季陸續交付
正德海運（2641）27日舉行法說會，該公司指出，所訂購的11艘1.74萬噸多用途（MPP）散裝貨輪將於2027年第2季開始交付，預計2028年交船完畢，已陸續取得租家長期租約，毛利率上看45%以上，有助營運表現。
正德表示，今年前三季合併營收為17.49億元，稅後純益5.53億元，每股純益1.67元，較去年同期稅後純益4.95億元及每股純益1.55元，分別成長約11.6%及7.7%。顯示公司在船隊調整及營運策略持續推動下，仍維持良好的獲利能力。
在船舶投資計畫方面，該公司已完成11艘1.74萬載重噸多用途（MPP）散裝貨輪新造船合約簽訂及訂金支付，相關資金已納入新造船計畫預算，預計自2027年第2季起陸續交付營運。
公司將持續依據市場需求及船舶交付時程，審慎規劃船隊擴增，並透過與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，拓展多元化租約組合，降低對單一市場及單一租家之依賴。
同時，透過不同載重噸位及船型的配置，正德將進一步提升船隊營運彈性，使船舶能依市場變化靈活調整航線及承運貨種，強化集團整體營運韌性與市場競爭力，持續擴大營運規模及獲利基礎。
展望明年散裝船航運市場，該公司認為，隨著西非幾內亞鐵礦砂新礦區逐步投產，預期將增加長程礦產運輸需求，為散裝航運市場帶來新的成長動能。然而，全球新造船舶陸續交付，加上中國大陸經濟成長及煤炭需求仍存在不確定性，全球散裝船隊供給增加可能使市場供需逐步趨於平衡，運價表現預期較今年更具波動性。
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