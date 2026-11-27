國泰金（2882）27日舉行第3季法人說明會，會中法人關注股利政策動向，國泰金財務長陳晏如表示，股利政策一定會反映獲利創新高，將在維持允當的財務與資本比率之下，提出股息殖利率具競爭力的股利政策。

國泰金控今年前三季稅後純益1,054億元，加計FVOCI股票處分損益後，對本期保留盈餘影響數達2,237億元，再創歷史新高，每股盈餘對保留盈餘影響數為15.01元；金控累計前十月獲利加計FVOCI股票處分利益達2,457億元，前十月調整後EPS為16.5元。

針對股利政策，陳晏如指出，「股利政策勢必會反映獲利創新高」，尤其保險業接軌IFRS 17後，股利政策的分配基礎將以稅後淨利加計FVOCI股票處分利益，她強調，股利政策一向維持一致性，將會綜合考量各子公司業務成長需要以及檢視整體資本市場情況，在維持允當的財務與資本比率之下，提出具競爭力的股息殖利率。

至於配發率，參考2021年為上一個年度獲利創新高，當時全年獲利1,400億元，是接軌IFRS 17前的數字，該年的股利配發率為34%，若以35%左右為獲利創高的配發水準來看，可以做為參考的基礎。另外，國泰金過去三年平均配發率為53%，十年平均配發率則為46%，也都維持在一定的範圍區間。

針對股利政策，國泰金總經理李長庚會後受訪時也說，經營團隊很努力經營，有好的獲利，當然也希望提供好的股利回報投資人，就經營團隊來講，「既然獲利增加，在股利上也不要讓投資人失望」。

至於股利是否有機會達到5元以上？李長庚則說，「我當然期望更高」，但這不是他可以決定的，而是董事會的權責，強調經營團隊將會盡力來爭取較佳的股利來回饋投資人。